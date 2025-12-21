إعلان

من داخل مركز السيطرة.. محافظ المنيا يتابع حملات إزالة الإشغالات

كتب : جمال محمد

05:07 م 21/12/2025
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، سير حملات إزالة الإشغالات المكبرة والمستمرة على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة الإشغالات والمخالفات بالأحياء والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق راحة المواطنين.

وشهدت غرفة عمليات مركز السيطرة حضور اللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير المساعد، واستعرض المحافظ بثًا مباشرًا وتقارير لحظية لنتائج الحملات الميدانية، مؤكدًا أن الاعتماد على الشبكة الوطنية للطوارئ يسهم في إحكام الرقابة وسرعة الاستجابة، وتحقيق السيولة المرورية، وتأمين حق المشاة في استخدام الطرق بشكل آمن ومنظم.

وأكد كدواني استمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومفاجئ بجميع المراكز، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تسيء للمظهر الحضاري أو تعطل مصالح المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، وإعادة الانضباط الكامل للشارع المنياوي.

ودعا محافظ المنيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي إشغالات أو مخالفات تعيق الحركة، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو مبادرة «صوتك مسموع»، إيمانًا بالدور الإيجابي للمواطن في الحفاظ على انضباط الشوارع واستعادة الوجه الحضاري لعروس الصعيد.

الجدير بالذكر أن الحملات المكثفة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، أسفرت عن تحرير 820 مخالفة متنوعة شملت تعديات على أرصفة المشاة، وإشغالات باعة جائلين، وعوائق مرورية، مع الإزالة الفورية لكافة التعديات التي تعيق حركة السير بالشوارع الحيوية والميادين العامة.

عماد كدواني المنيا منال عوض

