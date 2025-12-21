بعض العادات الصباحية التي يفعلها الكثير من الأشخاص دون وعي يمكن أن تؤثر على صحة القلب وتزيد من مستويات الكوليسترول الضار.

ويُعرف ارتفاع الكوليسترول بـ"القاتل الصامت"، لأنه غالبا لا يظهر بأعراض واضحة حتى تتفاقم المشكلات الصحية.

وفقا لموقعي "healthline" و"eatingwell"، إليكم أبرز 4 عادات صباحية ترفع مستويات الكوليسترول الضار:

إهمال وجبة الإفطار

تخطي وجبة الإفطار من أبرز العادات التي ترفع الكوليسترول. فإهمال الإفطار قد يؤدي إلى اضطراب إيقاع الجسم اليومي، انخفاض جودة النظام الغذائي، وزيادة احتمالية الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

الإفراط في تناول الطعام

عندما تتناول كمية كبيرة من الطعام الغني بالدهون أو الكربوهيدرات في الصباح، يزداد ضغط الجسم على الكبد لإنتاج الطاقة، ما يزيد من إفراز الكوليسترول الضار في الدم.

الإكثار من شرب القهوة

رغم الفوائد المعروفة للقهوة، إلا أن الإكثار من تناولها يزيد مستويات الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى تأثيرها على رفع ضغط الدم مؤقتا.

التدخين

من العوامل التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، نظرا لأن النيكوتين الموجود في السجائر يقلل كمية الكوليسترول الجيد، ما يقلل قدرة الجسم على خفض الكوليسترول الضار.

لذلك أفضل طريقة للحد من هذا الخطر هي تجنب التدخين.

روتين صباحي صحي للقلب ولخفض الكوليسترول:

يمكنك تحسين صحة قلبك وخفض الكوليسترول باتباع بعض العادات البسيطة في الصباح:

- تجنب استخدام الهاتف صباحا، لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

- اختيار فطورا صحيا غنيا بالألياف والبروتين، وقليل الدهون والسكريات، مثل الشوفان، الحبوب الكاملة، والفواكه.

- ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية ودعم مستويات الكوليسترول الصحية.

- تخصيص بعض الوقت في الصباح للاسترخاء والتنفس العميق أو التأمل لتقليل التوتر، الذي يرفع مستويات الكوليسترول الضار.