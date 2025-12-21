إعلان

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 21/12/2025

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعض العادات الصباحية التي يفعلها الكثير من الأشخاص دون وعي يمكن أن تؤثر على صحة القلب وتزيد من مستويات الكوليسترول الضار.

ويُعرف ارتفاع الكوليسترول بـ"القاتل الصامت"، لأنه غالبا لا يظهر بأعراض واضحة حتى تتفاقم المشكلات الصحية.

وفقا لموقعي "healthline" و"eatingwell"، إليكم أبرز 4 عادات صباحية ترفع مستويات الكوليسترول الضار:

إهمال وجبة الإفطار

تخطي وجبة الإفطار من أبرز العادات التي ترفع الكوليسترول. فإهمال الإفطار قد يؤدي إلى اضطراب إيقاع الجسم اليومي، انخفاض جودة النظام الغذائي، وزيادة احتمالية الإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

الإفراط في تناول الطعام

عندما تتناول كمية كبيرة من الطعام الغني بالدهون أو الكربوهيدرات في الصباح، يزداد ضغط الجسم على الكبد لإنتاج الطاقة، ما يزيد من إفراز الكوليسترول الضار في الدم.

الإكثار من شرب القهوة

رغم الفوائد المعروفة للقهوة، إلا أن الإكثار من تناولها يزيد مستويات الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى تأثيرها على رفع ضغط الدم مؤقتا.

التدخين

من العوامل التي ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، نظرا لأن النيكوتين الموجود في السجائر يقلل كمية الكوليسترول الجيد، ما يقلل قدرة الجسم على خفض الكوليسترول الضار.

لذلك أفضل طريقة للحد من هذا الخطر هي تجنب التدخين.

روتين صباحي صحي للقلب ولخفض الكوليسترول:

يمكنك تحسين صحة قلبك وخفض الكوليسترول باتباع بعض العادات البسيطة في الصباح:

- تجنب استخدام الهاتف صباحا، لتقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

- اختيار فطورا صحيا غنيا بالألياف والبروتين، وقليل الدهون والسكريات، مثل الشوفان، الحبوب الكاملة، والفواكه.

- ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية ودعم مستويات الكوليسترول الصحية.

- تخصيص بعض الوقت في الصباح للاسترخاء والتنفس العميق أو التأمل لتقليل التوتر، الذي يرفع مستويات الكوليسترول الضار.

عادات ترفع الكوليسترول القاتل الصامت في الصباح إهمال وجبة الإفطار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية