المحكمة تمنع تصوير جلسة محاكمة سارة خليفة وتحذر: المخالفة جريمة

كتب : أحمد عادل

04:39 م 21/12/2025

سارة خليفة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منع التصوير والتسجيل داخل جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 آخرين، في اتهامهم بتصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.
وقال رئيس المحكمة إن الهدف هو تحقيق العدالة وليس الشو الإعلامي، موضحًا أنه وفقًا للقانون فإن الجلسات علنية، إلا أن التصوير والتسجيل يخضعان لقرار رئيس المحكمة.
وحذرت هيئة المحكمة الحاضرين من أن ضبط أي شخص يقوم بالتصوير أو التسجيل داخل القاعة يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

سارة خليفة جنايات القاهرة الاتجار بالمواد المخدرة قضية المخدارات الكبري

