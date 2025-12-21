مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

0 2
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

فياريال

- -
17:15

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن يتحدى ليفربول قبل ضربة البداية بشأن محمد صلاح.. تفاصيل

كتب : محمد عبد الهادي

02:31 م 21/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
  • عرض 12 صورة
    حسام وابراهيم حسن مع منتخب 2007
  • عرض 12 صورة
    زيزو وحسام حسن
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر عن قائد الفراعنة محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين أمام زيمبابوي بالجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد: "محظوظ بتواجد لاعبين محترفين كبار في صفوف المنتخب، مثل محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه و مصطفى محمد".

وعن أزمة صلاح مع ليفربول قال: "لن أصف ما حدث مع صلاح لان اختلاف وجهات النظر شيء وارد في كرة القدم".

وواصل: " كنت على تواصل دائم مع محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول، وعندما انضم للمنتخب رأيت إصراره على تقديم إنجاز للمنتخب وجميعنا سندعمه ونساعده للتتويج بالبطولة".

وتابع: "صلاح أيقونة مصرية وأتوقع أن يقدم بطولة ومستوي مميز مع المنتخب وسيكون أفضل لاعبي كأس الأمم الأفريقية وسنعمل على تحقيق حلم التتويج وإسعاد الجماهير المصرية".

إقرأ أيضًا..

"لن نتحدث عن التتويج باللقب".. تعليق ناري من تريزيجيه قبل مواجهة زيمبابوي

حسام حسن: هدفنا واحد ومواجهة زيمبابوي نهائي.. وأشكر المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية