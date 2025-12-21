حسام حسن يتحدى ليفربول قبل ضربة البداية بشأن محمد صلاح.. تفاصيل

أول رد فعل من صلاح بعد استبعاده من السفر مع ليفربول إلى إيطاليا

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر عن قائد الفراعنة محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة المرتقبة غدًا الإثنين أمام زيمبابوي بالجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد: "محظوظ بتواجد لاعبين محترفين كبار في صفوف المنتخب، مثل محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه و مصطفى محمد".

وعن أزمة صلاح مع ليفربول قال: "لن أصف ما حدث مع صلاح لان اختلاف وجهات النظر شيء وارد في كرة القدم".

وواصل: " كنت على تواصل دائم مع محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول، وعندما انضم للمنتخب رأيت إصراره على تقديم إنجاز للمنتخب وجميعنا سندعمه ونساعده للتتويج بالبطولة".

وتابع: "صلاح أيقونة مصرية وأتوقع أن يقدم بطولة ومستوي مميز مع المنتخب وسيكون أفضل لاعبي كأس الأمم الأفريقية وسنعمل على تحقيق حلم التتويج وإسعاد الجماهير المصرية".

