الداخلية تكشف غسيل أموال بـ 70 مليون جنيه حصيلة تجارة أسلحة | تفاصيل

كتب : علاء عمران

04:25 م 07/10/2025

غسيل-الأموال

كتب - علاء عمران:
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن نشاطهما في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها. جاء ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء الأراضي الزراعية، تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والسيارات، حيث بلغت قيمة الأموال المُغسلة حوالي 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين لمحاسبتهم عن جرائمهم.

