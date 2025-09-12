إعلان

تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"

03:02 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر شابًا يتحرش بسيدة أثناء استقلاله دراجة نارية في دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتبين بالفحص أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد الدراجة النارية الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط قائد الدراجة النارية، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الفعل المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

لحظة تحرش شاب يتحرش بسيدة دراجة نارية الشرقية
