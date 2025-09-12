إعلان

استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن

05:45 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

المتهمين

background

كتب ـ رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم الترويج لشركات استثمارية تقدم أرباح دورية بالجيزة.

تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من 3 أشخاص بتضررهم من "مالك الشركة المشار إليه بمقطع الفيديو ، وشقيقه عضو مجلس إدارة بالشركة، والمديرة التنفيذية بذات الشركة"، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت أكثر من مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار وامتناعهم عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مالك الشركة وشقيقه "لهما معلومات جنائية" والمديرة التنفيذية، وعثرت القوات بحوزة الأول "مبلغ مالي، و 6 سيارات" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

