أغنية على يوتيوب تقود "محمد رمضان" للمحاكمة (تفاصيل)
كتب : مصراوي
عادة الفنان محمد رمضان للوجهة مجددًا، على مواقعة التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من انتهاء أزمة نجله "علي"، وطفل نيو جيزة، بالتصالح.
نيابة شمال الجيزة الكلية، إحالة بلاغ مقدم ضد الفنان محمد رمضان، إلى المحاكمة، على خلفية نشره أغنية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسم "رقم واحد يا أنصاص"، دون الحصول على التصاريح اللازمة.
وذكرت النيابة في الدعوى التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، أن الفنان محمد رمضان، قام بأداء عرض وإذاعة مصنف سمعي أو بصري في مكان عام بدون أخذ التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، بدائرة قسم الدقي بالجيزة.
وحددت محكمة جنح الدقي؛ جلسة 6نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر الدعوى.