سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب : مصراوي

05:42 ص 12/01/2026

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد 11-1-2026، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 12-1-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6880 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6020 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5160 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4015 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2865 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 213995 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 48160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وفي آخر إغلاق، ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

