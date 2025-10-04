إعلان

القبض على سائق دهس سيدة وهرب في الشروق

كتب : صابر المحلاوي

07:33 م 04/10/2025

المتهم

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وهروب قائد السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق.

وتبين أنه أثناء عبور ربة منزل مقيمة بمحافظة المنيا الطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة مجهولة، ما أدى إلى وفاتها، بينما فر قائد السيارة هاربًا من موقع الحادث.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا هروبه من موقع الحادث بخشيته من تعدي الأهالي عليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

