الداخلية تواصل حملاتها بالعاصمة لضبط الهاربين والمخالفات المرورية | صور

كتب : علاء عمران

12:45 م 29/10/2025
كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة شملت مختلف قطاعات العاصمة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية، ورصد الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، في إطار جهود وزارة الداخلية لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين بكورنيش النيل، وضبط قضايا مخدرات متعددة، وتنفيذ أحكام قضائية بحق الهاربين.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكبرة بجميع المحاور الرئيسية والميادين الحيوية بالعاصمة، لضمان تحقيق الانضباط المروري وضبط كل أشكال المخالفات التي تمس أمن وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والمخالفين.

الأجهزة الأمنية ضبط الهاربين المخالفات المرورية مديرية أمن القاهرة

