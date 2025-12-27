أول تعليق للمتسابق محمد أبو السعود بعد خروجه من "دولة التلاوة"

نشر الشيخ محمد أبو السعود العتموني، أحد المتسابقين في برنامج "دولة التلاوة"، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك كلمات عبر فيها عن خالص امتنانه للتجربة.

وذلك رغم أنه لم يحالفه الحظ واستبعد من المسابقة خلال الحلقة الـ13 من البرنامج بعد حصوله على أقل درجات من أعضاء لجنة التحكيم.

وأكد العتموني، أن مشاركته كانت تجربة ثرية، شهد فيها احترام القرآن ورعاية القارئ، مثمنًا دور لجنة التحكيم وحرصها على أمانة التلاوة وتقدير الأداء الصوتي والروحي معًا.

وعبر عن شكره لجميع القائمين على البرنامج، مؤكدًا أن التلاوة ليست مجرد صوت جميل، بل ميراث علم وأدب وحال، وأن القرآن لا يُتغنى به فقط بل يُتعبد بتلاوته ويُعاش أثره في القلوب.

وأشار محمد العتموني، إلى أثر شيوخ التلاوة في حياته، وذكر تحديدًا الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي، الذي علمه أن الصدق في التلاوة يغني عن أي صنعة، وأن الأثر ينبع من خشوع القلب قبل الحنجرة.

واختتم الشيخ محمد أبو السعود العتموني، منشوره بالقول: "إن التجربة علمته الكثير، مستذكرًا قول الإمام الشاطبي رحمه الله: "وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبه متفضلًا"، مؤكدًا أن من وقف في رحاب القرآن فقد وقف على باب الغنى، ومن تشكل به فلن يضل طريقه".

