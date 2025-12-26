مباريات الأمس
إعلان

"بعد حصوله على بطاقة حمراء".. كم مباراة يغيبها محمد هاني عن منتخب مصر؟

كتب - يوسف محمد:

10:54 م 26/12/2025
تعرض الظهير الأيمن للمنتخب المصري محمد هاني، للطرد خلال مباراة الفراعنة التي أقيمت اليوم أمام جنوب أفريقيا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتلقى محمد هاني البطاقة الحمراء، في مباراة المنتخب أمام جنوب أفريقيا في الدقيقة 2+45 من عمر المباراة، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، عقب تدخل قوي على لاعب جنوب أفريقيا، ليكمل المنتخب الوطني اللقاء بـ10 لاعبين.

ووفقا للائحة البطولة، فسيغيب محمد هاني عن مباراة وحيدة في البطولة، وهى مباراة المنتخب المقبلة أمام أنجولا، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

وتقام مباراة المنتخب المصري المقبلة أمام أنجولا، يوم الإثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد هاني منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وجنوب أفريقيا مصر وأنجولا

