الأمن يكشف حقيقة إحراق مركبي صيد بأسيوط: لا شبهة جنائية

كتب : صابر المحلاوي

06:42 م 26/12/2025

حرييق مركب صيد أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام مجهولين بإضرام النيران في مركبي صيد بمحافظة أسيوط.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد القائم على نشر المنشور، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط. وبسؤاله، ادعى تضرره من نجل عمه وآخر، مقيمين بذات الدائرة، متهما إياهما بإشعال النيران في مركبي صيد مملوكين له ولآخرين.

تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما نفيا ما نُسب إليهما. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم وجود شبهة جنائية، حيث ثبت أن الحريق نشب نتيجة اتصال مصدر حراري بنباتات الهيش الجافة النامية على جانب نهر النيل، ما أدى إلى امتداد النيران إلى مركبي الصيد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

