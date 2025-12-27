مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

11 صورة لاحتفال نور الشربيني بالكريسماس مع عائلتها

كتب : مصراوي

12:51 ص 27/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (12) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    نور الشربيني (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، احتفالاتها رفقة أفراد عائلتها وزوجها بالكريسماس.

وشاركت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أفراد عائلتها وأصدقائها.

وكانت الشربيني نشرت صباح أمس الجمعة، مجموعة من الصور أيضًا رفقة زوجها وأفراد عائلتها، خلال الاحتفال بالكريسماس، من خلال التقاط الصور أمام شجرة الكريسماس.

وتحظى نور الشربيني بجمايهرية كبيرة في الوقت الرياضي المصري، باعتبارها واحدة من أبرز لاعبات الإسكواش على مستوى العالم في السنوات الماضية.

والجدير بالذكر، أن الشربيني كانت قد توجت في نوفمبر الماضي بجائزة هونج كونج المفتوحة للإسكواش.

أقرأ أيضًا:

"حضور الخطيب وغضب حسام حسن".. ما لم تشاهده في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

ملخص مباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نور الشربيني بطلة الاسكواش احتفال نور الشربيني بالكريسماس بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا