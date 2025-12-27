11 صورة لاحتفال نور الشربيني بالكريسماس مع عائلتها

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا؟

واصلت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، احتفالاتها رفقة أفراد عائلتها وزوجها بالكريسماس.

وشاركت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أفراد عائلتها وأصدقائها.

وكانت الشربيني نشرت صباح أمس الجمعة، مجموعة من الصور أيضًا رفقة زوجها وأفراد عائلتها، خلال الاحتفال بالكريسماس، من خلال التقاط الصور أمام شجرة الكريسماس.

وتحظى نور الشربيني بجمايهرية كبيرة في الوقت الرياضي المصري، باعتبارها واحدة من أبرز لاعبات الإسكواش على مستوى العالم في السنوات الماضية.

والجدير بالذكر، أن الشربيني كانت قد توجت في نوفمبر الماضي بجائزة هونج كونج المفتوحة للإسكواش.

