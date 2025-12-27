مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

"ضحكت عليك".. عمرو أديب يعلق هدف محمد صلاح في جنوب إفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

01:26 ص 27/12/2025
علق الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" "تويتر سابقا" على هدف صلاح في مرمى جنوب أفريقيا.

وقال عمرو أديب عبر تغريدته: " بص لعنين صلاح بعد ما سجل البنالتى فيها معانى: أنا عملتها حلو أنا ضحكت عليك أنا جبت جول محدش يعرف يجيبه بالشكل ده، يا عينى عليك يا مو الموهوب موهوب بجد".

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو أديب محمد صلاح منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

