علق الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" "تويتر سابقا" على هدف صلاح في مرمى جنوب أفريقيا.

وقال عمرو أديب عبر تغريدته: " بص لعنين صلاح بعد ما سجل البنالتى فيها معانى: أنا عملتها حلو أنا ضحكت عليك أنا جبت جول محدش يعرف يجيبه بالشكل ده، يا عينى عليك يا مو الموهوب موهوب بجد".

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.