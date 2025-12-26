تفاصيل فيديو مشاجرة ومحاولة إشعال مقهى بـ"أنبوبة" في القليوبية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومحاولة أحدهم إضرام النيران داخل مقهى باستخدام إسطوانة بوتاجاز، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ سابق ورد بلاغ لمركز شرطة طوخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول مالك مقهى، مقيم بدائرة المركز، وطرف ثان مكوّن من أربعة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم.

وأوضحت التحريات أن الطرف الثاني حضر إلى المقهى محل الواقعة، وحاول أحد أفراده إشعال النيران داخله باستخدام إسطوانة بوتاجاز، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي تلفيات أو إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط أفراد الطرف الثاني، وبحوزتهم سلاحان أبيضان، وإسطوانة بوتاجاز، وقطعة حديدية، وهي الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.