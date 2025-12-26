مباريات الأمس
"حضور الخطيب وغضب حسام حسن".. ما لم تشاهده في مباراة مصر وجنوب أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:46 م 26/12/2025
حقق منتخب مصر فوزا هاما على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا اليوم، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر الصعود إلى دور ال 16 من البطولة، بعدما حقق الفوز في مباراتين، بعدما استهل مشواره في البطولة، بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق الفوز اليوم على جنوب أفريقيا.

وشهدت مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، العديد من مشاهد الدعم، وهو ما ظهر من خلال التواجد الجماهيري الكبير من قبل الجماهير المصرية والمغربية لدعم لاعبي الفراعنة.

ووصل عدد الحضور الجماهيري في مباراة اليوم بشكل عام، في ملعب "أغادير الكبير" الذي أقيمت عليه مباراة اليوم، حضور 40 ألف متفرج في المباراة، فيما تصل السعة الكاملة للاستاد إلى 45 ألف.

ولم يقتصر الدعم على الحضور الجماهيري فقط، إلا أن مباراة اليوم شهدت حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي المباراة، الذي حرص على التواجد رفقة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، لمتابعة للقاء ودعم اللاعبين.

وبخلاف مشاهد الدعم من اللاعبين وجماهير المغرب، ظهرت علامات الغضب الشديد على حسام حسن المدير الفني للفراعنة، بعد إشهار الحكم بطاقة حمراء للاعب محمد هاني الظهير الأيمن للفراعنة وسط اعتراضات قوية من العميد.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعته، برصيد 6 نقاط ويليه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على جنوب أفريقيا

"بعد الفوز على جنوب أفريقيا".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وجنوب أفريقيا منتخب مصر كأس أمم أفريقيا مباراة مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

