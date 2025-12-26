إعلان

مصدر أمني ينفي ادعاءات مرشحة بالجيزة ويؤكد حظر الدعاية خلال الصمت الانتخابي

كتب- صابر المحلاوي:

06:04 م 26/12/2025

المرشحة

نفى مصدر أمني، صحة ما ورد في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة، تعرض أنصارها لإجراءات تعسفية.

وأكد المصدر، أنه لن يُسمح بأي دعاية انتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي، التزامًا بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن القانون يُطبق على جميع المرشحين دون استثناء، حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

الصمت الانتخابي الدعاية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

