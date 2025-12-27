أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على أدائه ضد جنوب إفريقيا

نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها عقب مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لياسر إبراهيم من مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا معبرة عن دعمها له.

وعلقت أسماء ياسر على صورة ياسر إبراهيم قائلا: " الحمد لله، تستحق أكثر من ذلك بجد، إنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الأنجولي، يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.