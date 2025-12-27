مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على أدائه ضد جنوب إفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

12:23 ص 27/12/2025
نشرت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي الحالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها عقب مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا.

وظهر في الصورة عبر خاصية "الستوري" على "إنستجرام" صورة لياسر إبراهيم من مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا معبرة عن دعمها له.

وعلقت أسماء ياسر على صورة ياسر إبراهيم قائلا: " الحمد لله، تستحق أكثر من ذلك بجد، إنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الأنجولي، يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن قد حقق منتخب مصر فوزه على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

زوجة ياسر إبراهيم منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

