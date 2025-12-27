مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

مصدر يكشف حقيقة حديث محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا بشأن ركلة الجزاء

كتب : مصراوي

01:21 ص 27/12/2025
كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، حقيقة تصريحات المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا هوجو بروس، بشأن حديث محمد صلاح معه بشأن عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها.

وكان محمد صلاح قاد المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز على حساب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، قائد الفراعنة محمد صلاح من ركلة الجزاء، تحصل عليها في الشوط الأول ونجح في ترجمتها لهدف.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح لم يتحدث مع هوجو بروس حول عدم أحقية منتخب مصر في الحصول على ركلة جزاء أمام جنوب أفريقيا أمس".

وأبدى بروس غضبه من الأداء التحكيمي، في مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا أمس الجمعة، مؤكدا أن محمد صلاح أخبره أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للمنتخب الوطني غير صحيحة.

وحقق منتخب مصر أمس الفوز على حساب نظيره جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني ضمن التأهل للدور المقبل من بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز في مباراتين، حيث استهل مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد، ثم حقق الفوز على جنوب أفريقيا أمس بهدف دون مقابل.

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

