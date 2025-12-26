قريطم يوضح تعديلات قانون المرور: حبس وغرامات تصل لـ30 ألف جنيه

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن فلسفة التعديلات المقترحة على قانون المرور، مؤكداً أنها تأتي لمواجهة الحوادث الجسيمة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال قريطم: إن الدراسات التي أجراها قطاع المرور أظهرت أن تشديد العقوبات من شأنه تقليل حجم الحوادث والاستهتار الموجود.

وأشار إلى أن التعديلات ستعرض على مجلس النواب فور انعقاده "بالقبول أو الرفض أو التعديل".

ورداً على ما تردد عن زيادة غرامة السرعة إلى 10 آلاف جنيه، أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق: "مخالفة السرعة لم تزيد إلى 10 آلاف جنيه.. مخالفة السرعة زي ما هي من 300 لـ1500 جنيه، ولكن تتضاعف العقوبة في حالة العودة والتكرار لتصل إلى 3000 لـ5000 جنيه".

وعن مخالفات القيادة بدون رخصة، أوضح قريطم: "بدل ما العقوبة بتتكلم على من 1000 لـ2000 جنيه، هتزيد من 2000 إلى 5000 جنيه، وبعد كده فيه حبس".

وأكد أن هذا التغليظ يأتي نتيجة انتشار "سواقين تربلة برخصة درجة تانية أو عربية خاصة"، مشيرًا إلى أن المخالفات المتكررة للنقل الثقيل قد تصل إلى الحبس و30 ألف جنيه.

وفيما يخص رخصة السيارة المنتهية، أوضح اللواء قريطم: "الشهر السماح لسه موجود.. امشي بالعربية زي ما هو موجود في القانون".

وأضاف: "بعد الـ30 يوم، في غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه"، مشيراً إلى أن "العربية بتتضبط إداريًا

في هذه الحالة".