قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الاثنين، بزيارة مقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، حيث استقبله المستشار حسن مدكور، رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى. ثم توجه الوزير إلى مقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، حيث التقى المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى، وذلك في إطار تهنئة الهيئتين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

رافق وزير العدل خلال الزيارتين مساعد أول الوزير وعدد من مساعديه. وأعرب المستشار عدنان فنجري عن خالص التهنئة لأعضاء الهيئتين، متمنيًا لهم عامًا قضائيًا موفقًا، ومزيدًا من العطاء في خدمة المواطن وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد الوزير حرص وزارة العدل على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الهيئات القضائية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي، ورفع الأعباء عن كاهل المتقاضين.

وقد أعرب المستشاران رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلسين، عن بالغ تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس دعم الوزارة المتواصل للهيئات القضائية.

قرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟