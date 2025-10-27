"ذنبهم إيه يموتوا بالطريقة دي".. ماذا قال الأب والجد في تحقيقات جريمة

تواصل النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في الجريمة التي هزّت الرأي العام بمنطقة فيصل، حيث قُتلت ربة منزل وأبناؤها الثلاثة على يد صاحب محل أدوية بيطرية باستخدام مادة سامة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العقار وخط سير المتهم لتتبع تحركاته قبل تنفيذ الجريمة، كما انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة التفصيلي، وطلبت تحريات تكميلية من المباحث حول الدوافع الحقيقية للواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على طفل (13 عامًا) وطفلة (11 عامًا) في حالة إعياء شديد أمام عقار بمنطقة اللبيني، وتوفيا لاحقًا داخل المستشفى. وبإجراء التحريات، تبيّن تورط مالك محل بيطري في قتل الأم وأطفالها الثلاثة بعد أن أقاموا برفقته في شقة مستأجرة.

واعترف المتهم بوضع مادة سامة داخل عصائر قدّمها للمجني عليهم، حيث تخلص من الأم أولاً، ثم اصطحب الأطفال في نزهة وأطعمهم العصير المسموم، قبل أن يلقي بالطفل الأصغر في ترعة بعد رفضه تناول المشروب.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

