ضبط عامل ضرب شاب بعصا بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

02:48 م 24/12/2025

القبض - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على شقيقها باستخدام عصا، مما أدى لإصابته بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، تلقى قسم شرطة ثان كفر الشيخ بلاغًا من والد السيدة القائمة على النشر، بتضرره من قيام عامل، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي على نجله بعصا خشبية، مما أدى لإصابته باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة، إثر خلاف بينهما أثناء العمل في مجال فراشة الأفراح.

تم ضبط المشكو في حقه وبحوزته العصا المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية كفر الشيخ مواقع التواصل الاجتماعي شرطة ثان كفر الشيخ

