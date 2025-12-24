ردت الفنانة ريهام عبد الغفور على مقاطع الفيديو المنتشرة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرتها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بشكل مسيء وغير لائق.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "قانون تنظيم الصحافة والإعلام (180) لسنة 2018، المادة 19: تصوير لقطات مخلة لفنان يُعد أخطر حالة قانونيًا، حتى لو كان في مكان عام، أو المصور صحفي، أو الشخص مشهور، المساءلة قائمة إذا كانت اللقطة تمس الكرامة، أو تُستخدم للإثارة، أو لا تخدم خبرًا ذا قيمة عامة حقيقية".

وأضافت: "يُحاسب الصحفي على ذلك وفق: قانون العقوبات، قانون الجرائم الإلكترونية، والمسائلة التأديبية بنقابة الصحفيين".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد أكدت أنها ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك الصفحات والمتورطين في تلك الوقائع، بعد التجاوز الأخير في حق الفنانة ريهام عبد الغفور

