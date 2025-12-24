مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو

0 0
14:30

غينيا الاستوائية

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

طلائع الجيش

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

جميع المباريات

"مستمرة دون توقف".. خالد الغندور يكشف المشهد الأسوأ في المغرب

كتب : محمد خيري

02:25 م 24/12/2025
كشف الإعلامي خالد الغندور عن أبرز المشاهد السلبية في المغرب خلال استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المغرب، يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبًا.

ونشر "الغندور" عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "كل حاجة حلوة في المغرب، لكن الأمطار غزيرة جدًا ومستمرة طوال اليوم وأثناء معظم المباريات، وحتى وقت كتابة هذا البوست، الأمطار مستمرة دون توقف."

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات على نظيره زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، في ثاني الجولات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر خالد الغندور المغرب كأس الأمم الأفريقية 2025

جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

