"مستمرة دون توقف".. خالد الغندور يكشف المشهد الأسوأ في المغرب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أبرز المشاهد السلبية في المغرب خلال استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المغرب، يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبًا.

ونشر "الغندور" عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "كل حاجة حلوة في المغرب، لكن الأمطار غزيرة جدًا ومستمرة طوال اليوم وأثناء معظم المباريات، وحتى وقت كتابة هذا البوست، الأمطار مستمرة دون توقف."

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا في الجولة الأولى من دور المجموعات على نظيره زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة جنوب أفريقيا يوم الجمعة المقبل، في ثاني الجولات.