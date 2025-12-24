ضبط نصابين أنشأوا صفحات وهمية لبيع سيارات عبر الفيس بوك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك) تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام آخر بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم بيع سيارة مستعملة بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص أمكن تحديد الشاكي، وهو مقيم بمدينة العبور بالقليوبية، وبسؤاله قرر تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه "بأسلوب المغافلة" عقب إيهامه بقدرته على بيع السيارة.

وأمكن ضبط مرتكبَي الواقعة، وهما عاطلان مقيمان بمحافظة دمياط، وتبين مزاولتهما نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن بيع سيارات مستعملة بأسعار متميزة، ثم التواصل مع الضحايا والاتفاق معهم على اللقاء بأحد البنوك، وبعد ذلك الاستيلاء على المبلغ المالي "بأسلوب المغافلة" والهرب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

