بعد تخفيف العقوبة.. دفاع سوزي الأردنية يكشف موعد الإفراج عنها

كتب : أحمد عادل

03:33 م 24/12/2025

سوزي الأردنية

قال المحامي تامر رشاد، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، إن موكلته دخلت قاعة المحكمة في حالة انهيار وبكاء قبل النطق بالحكم، لكنها شعرت بفرحة كبيرة عقب صدور قرار تخفيف العقوبة من الحبس لمدة سنة إلى 6 أشهر.

وأوضح رشاد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن سوزي الأردنية قضت بالفعل 5 أشهر من مدة العقوبة، ولم يتبقَّ لها سوى 22 يومًا فقط.

وأضاف دفاع البلوجر أن مقاطع الفيديو محل الاتهام لا تتضمن أي خدش للحياء أو ألفاظ خادشة، مشيرًا إلى أن الفيديو الوحيد الذي احتوى على ألفاظ سبق أن حُوكمت عليه سوزي في قضية سابقة.

وأشار رشاد إلى أن تقرير الفحص الفني لم يحدد الحساب الذي بُثت من خلاله الفيديوهات محل الاتهام، كما لم يذكر تواريخ نشرها، ما يثير الشكوك حول سلامة الأدلة الفنية المقدمة في القضية.

ويُذكر أن محكمة مستأنف الاقتصادية قضت قبل قليل بقبول استئناف البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقضت مجددًا بالحبس 6 أشهر.

