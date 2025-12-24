4 أشخاص يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء بالسويس.. والداخلية تتدخل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور ومقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية، تضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام شخصين بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته في نطاق محافظة السويس.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تلقى قسم شرطة السويس بلاغًا من سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، أنه أثناء تواجده بدائرة القسم تعرض للاعتداء من قبل 4 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية ومقيمون بدائرة القسم، باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعرض المتهمون على النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيل أحدهم، واستمرار حبس باقي المتهمين.