إعلان

4 أشخاص يعتدون على شاب بالأسلحة البيضاء بالسويس.. والداخلية تتدخل

كتب : علاء عمران

03:39 م 24/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور ومقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية، تضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام شخصين بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته في نطاق محافظة السويس.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تلقى قسم شرطة السويس بلاغًا من سائق له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، أنه أثناء تواجده بدائرة القسم تعرض للاعتداء من قبل 4 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية ومقيمون بدائرة القسم، باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات سابقة بينهم.
وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعرض المتهمون على النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيل أحدهم، واستمرار حبس باقي المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس الأسلحة البيضاء وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يكشف موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
الحكومة تضيف 18 مخالفة جديدة لقانون المرور- تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل
الحكومة: غرامة السرعة الزائدة على الطرق تصل لـ 10 آلاف جنيه
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة