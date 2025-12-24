حكم عاجل بشأن استئناف أوتاكا على حبسه 6 أشهر

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من البلوجر محمد أوتاكا على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، وقضت مجددًا بالحبس 3 أشهر.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية والمالية، قد أحالت البلوجر "محمد أوتاكا" للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامه بالاتجار بالعملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة البلوجر محمد أوتاكا وطليقته هدير عبد الرازق في اتهامهما ببث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 29 ديسمبر الجاري.