كلاب بوليسية للبحث عن 8 مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار| صور

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، البحث عن ضحايا عقار إمبابة المنهار لبيان أو انتشال أي ضحايا من سكانه أسفل الأنقاض، واستعان رجال الإنقاذ البري بكلاب بوليسية للبحث عن 8 مفقودين أسفل الأنقاض، حيث تستمر أعمال البحث منذ أمس.

وكشفت 6 ساعات من معاينة نيابة شمال الجيزة الكلية لمسرح العقار المنهار عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال البحث عن 8 مفقودين مستمرًا.

أسفر الانهيار عن تدمير كامل للعقار رقم 37، إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين 33 و35، حيث ظهرت بهما تصدعات وشروخ، وكان العقار المنكوب يقطنه 5 أسر بينما العقاران المجاوران غير مأهولين، ولم يصدر لهما أي قرارات إزالة أو ترميم.

صرحت النيابة بدفن الجثتين اللتين تم انتشالهما، وأوضحت التحقيقات أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 8 أشخاص أسفل الأنقاض منذ الثلاثاء، مع تقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم للمستشفيات.

