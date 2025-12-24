تخفيف حكم سوزي الأردنية لـ6 أشهر حبس بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف البلوجر "سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقضت مجددًا بالحبس 6 أشهر.

وتقدم دفاع البلوجر بمذكرة استئناف على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بحبس موكلتهم سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية".

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع يُقدر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام، حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.

