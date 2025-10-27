جريمة فيصل المروعة.. النيابة تستكمل التحقيق وتستمع إلى والد الضحايا

أخلت جهات التحقيق سبيل والد الأطفال الثلاثة ضحايا جريمة الأهرام، والتي راح ضحيتها والدتهم أيضًا، بعد التأكد من عدم تورطه في الواقعة، التي نفذها صاحب محل أدوية بيطرية تربطه بالضحية علاقة غير مشروعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، التي أبلغ عنها أهالي المنطقة لقسم شرطة الأهرام بالجيزة، بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وطفلة تبلغ 11 عامًا في حالة إعياء توفيت لاحقًا بمنطقة فيصل بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مالك محل أدوية بيطرية مقيم بالجيزة.

وعند مواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، مؤكدًا وجود علاقة بينه وبين والدة الأطفال، التي كانت تقيم برفقة أبنائها الثلاثة في شقة مستأجرة، وأنه اكتشف خلال تلك الفترة ما وصفه بـ"سوء سلوكها"، فقرر التخلص منها عن طريق وضع مادة سامة حصل عليها من داخل محله في كوب عصير قدمه لها يوم 21 أكتوبر الجاري، ما أدى لوفاتها.

وأوضح المتهم أنه نقل الضحية إلى أحد المستشفيات مدعيًا أنها زوجته، وسجل بياناتها باسم مستعار، ثم غادر المكان وتركها جثة هامدة.

وفي يوم 24 من الشهر نفسه، قرر التخلص من الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة، حيث اصطحبهم للتنزه ووضع المادة السامة داخل العصائر وقدمها لهم، إلا أن طفلًا يبلغ من العمر 6 سنوات رفض تناول العصير، فقام بإلقائه في الترعة بدائرة القسم، وتم انتشال جثته لاحقًا، بينما فارق الطفلان الآخران الحياة بعد ساعات من الألم.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن المتهم استعان بأحد العاملين لديه وسائق "توك توك" بحسن نية لنقل الطفلين المصابين إلى مكان العثور عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.