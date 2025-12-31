إعلان

النيابة تطالب بالقصاص لأطفال اللبيني: استغل أم حزينة وقتل أطفال أبرياء

كتب : رمضان يونس

11:52 ص 31/12/2025
تواصل محكمة جنايات الجيزة، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية مقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم، والمتهم بها مالك محل أدوية بيطرية.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن جريمة القتل تمثل زلزالًا إنسانيًا وأخلاقيًا، واعتداءً صارخًا على القيم الدينية والإنسانية، واستخدام العنف وسفك الدماء يُعد تجاوزًا خطيرًا لحدود الشرع والقانون.

وتابع ممثل النيابة أن قضية اليوم تتعلق بجريمتي قتل وزنا صارخ للحرمات، حيث أن المتهم الماثل لم يكتف بارتكاب فعل إجرامي، بل بث الرعب في نفوس الضحايا، وعلى رأسهم أم كانت تعيش حالة حزن مع زوجها، إلى جانب أطفال حاولوا الفرار من بطشه.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم ارتكب جريمته بإرادة كاملة ونية واحدة، ما أسفر عن سقوط أربعة ضحايا أبرياء، مشددًا على أن من يعتدي على نفسٍ واحدة فكأنما اعتدى على الإنسانية جمعاء، فكيف بمن أزهق أرواح أربعة أشخاص دفعة واحدة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، أحالت المتهم "أحمد.م" (مالك محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعى زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

أطفال اللبيني جنايات الجيزة قتل أطفال

