قرار جديد في محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

06:48 م 31/12/2025

قرار جديد في محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في القضية رقم 15978 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لجلسة 8 مارس لحضور المتهمين.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة 1992 وحتى 29 مايو 2020، المتهمون من الأول وحتى الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الخامس وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن الثامن وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم الاشتراك في تمويل جماعة إرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدي عبد المنعم جنايات مدينة نصر جماعة إرهابية خلية مدينة نصر

