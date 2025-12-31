العثور على جثة شخص سقط داخل منور عقار بالترعة البولاقية

شهدت منطقة شبرا مصر واقعة مأساوية مساء اليوم، إثر مصرع شخص سقط داخل منزل عقار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه داخل "بير سلم" أحد العقارات السكنية.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي أن الحادث وقع في العقار رقم 10 شارع شحاتة المتفرع من شارع الترعة البولاقية، وفرضت القوات طوقاً أمنياً حول العقار لتسهيل عمل جهات التحقيق ومنع تجمهر المواطنين.

وأفادت المعاينات الأولية بوجود جثة لشخص لم يتم تحديد هويته ملقاة في قاع المنور الخاص بالعقار.

وأشار شهود عيان ومصادر من موقع الحدث إلى أن الدور الذي سقط منه الضحية لا يزال غير معلوم حتى اللحظة، فيما إذا كان اختلال توازن أو وجود شبهة جنائية.

