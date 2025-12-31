إعلان

السيطرة على حريق داخل عقار بدار السلام

كتب : محمد شعبان

07:09 م 31/12/2025

حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني في منطقة دار السلام، ومنع امتداده إلى الطوابق العليا أو العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في عقار بشارع "حسن رزه" المتفرع من شارع المطراوي بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية للتعامل مع مصدر النيران وتطويق الحريق.

وبالفحص والتحري، تبين أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق، ونجحت جهود رجال الإطفاء في محاصرة النيران وإخمادها قبل وصولها إلى الشقق السكنية بالأدوار العليا.

