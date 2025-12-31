إعلان

"جميلة" تطلب خلع زوجها: "بقى مدمن هيروين بعد العلاج من الحشيش"

كتب : فاطمة عادل

06:44 م 31/12/2025

دعوى خلع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت سيدة تُدعى "جميلة.م"، 32 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر قرابة عامين، وذلك عقب اكتشافها تعاطي زوجها لمخدرات أشد خطورة مما كانت تعلم.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة خطوبة تقليدية، ولم تلاحظ في بداية الزواج أي سلوكيات مريبة، حيث كان زوجها يعمل بانتظام ويظهر التزامًا أمام أسرته وأهلها، إلا أن الخلافات بدأت بعد عدة أشهر، مع ظهور تغيرات حادة في تصرفاته، تمثلت في عصبية مفرطة، وتقلبات مزاجية، وتغيب متكرر عن المنزل دون أسباب واضحة.

وأوضحت "جميلة" أنها اكتشفت لاحقًا تعاطي زوجها لمخدر الحشيش، ما دفع الأسرتين للتدخل ومحاولة علاجه، حيث تم الاتفاق على إدخاله إحدى المصحات المتخصصة على أمل استعادة استقرار الأسرة، غير أن المفاجأة جاءت داخل المصحة، بعدما أكد الأطباء أنه مدمن لمخدر الهيروين وليس الحشيش فقط، وهو ما شكل صدمة نفسية كبيرة لها ولأسرتها.

وأضافت الزوجة أن فترة علاجه لم تخلُ من مشكلات، إذ كان يتعامل معها بعنف لفظي، ويتهمها بأنها السبب في احتجازه داخل المصحة، وبعد خروجه، عاد إلى سلوكياته السابقة، وبدأ في طلب الأموال باستمرار، وبيع بعض مقتنيات المنزل لشراء المواد المخدرة، الأمر الذي جعل حياتها الزوجية غير آمنة وغير مستقرة.

وأكدت "جميلة" أنها فقدت الإحساس بالأمان والثقة، وأصبحت تخشى تطور الأوضاع إلى عنف جسدي، خاصة مع تدهور حالته النفسية، مشيرة إلى أنها حاولت مساعدته والتحمل قدر المستطاع، لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار.

واختتمت الزوجة حديثها برفع دعوى خلع حملت رقم 931 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام محكمة الأسرة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

"سرقني وضحك عليا".. عروس كروان مشاكل تفضح "فرح الترند" في محضر رسمي

أبرزها "سرقة أسورة المتحف وحبس رمضان صبحي"… قضايا هزت الرأي العام في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دعوى خلع قضية خلع محكمة الأسرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"