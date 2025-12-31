إعلان

الجنايات تسمتع لمرافعة النيابة في قضية مقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم

كتب : رمضان يونس

11:44 ص 31/12/2025
تستمع محكمة جنايات الجيزة، لمرافعة ممثل النيابة العامة في قضية مقتل "أطفال اللبيني" ووالدتهم، والمتهم بها مالك محل أدوية بيطرية وشريكه.

وفي الجلسة السابقة، طالب المحامي محمد كساب، دفاع أسرة أطفال اللبيني، توقيع أقصى عقوبة على المتهم ليكون ردعًا عامًا لما ارتكبه بحق الأطفال ووالدتهم، منضما للنيابة العامة في طلباتها مدعيًا مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

وقال المحامي محمد كساب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن والدة الأطفال لجأت إلى المتهم بعد مغادرتها منزل الزوجية بسبب خلافات أسرية، وطلبت مساعدته في استئجار شقة للإقامة بها مع أطفالها، قائلة: "عايزة شقة إيجار ليَّ ولعيالي".

وأوضح الدفاع أن المتهم استغل الموقف وحاول مساومة الأم، لكنها رفضت، فقرّر الانتقام منها. ووفقًا للمحامي، قام المتهم بدس السم في مشروب العصير المقدم للأم وأطفالها.وعندما شعرت بألم حاد في البطن، اصطحبها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته لتسهيل إدخالها غرفة الطوارئ، ثم تركها وفر هاربًا خشية المساءلة القانونية.

وأشار كساب إلى أن المتهم خطط للتخلص من الأطفال الثلاثة: جني، ومصطفى، وسيف، باعتبارهم شهودًا على ما حدث لوالدتهم. فقام بإلقاء الطفل الأصغر في الرشاح بعدما رفض تناول العصير، بينما دس السم لشقيقيه الآخرين، ثم وضعهما داخل "توك توك" وألقاهما في مدخل عقار بمنطقة اللبيني لإخفاء معالم الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، أحالت المتهم "أحمد.م" (مالك محل أدوية بيطرية) إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والتزوير في أوراق حكومية تخص الأم كونه ادعى زوجها، وإخفاء جثث الأطفال الثلاثة وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

أطفال اللبيني جنايات الجيزة مقتل أطفال جريمة قتل

