وزارة العدل تفتتح فرع توثيق العامرية ثاني بالإسكندرية

كتب : أحمد أبو النجا

05:59 م 31/12/2025
كتب- أحمد أبو النجا:

افتتحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، فرع توثيق العامرية ثاني، الكائن بعمارات البرداويل بقسم العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الشهر والتوثيق وتيسيرها على المواطنين.

وشهد الافتتاح كل من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

ويقدم الفرع خدماته بصورة مميكنة بالكامل، ويعمل بنظام الشباك الواحد، وفقًا لمنظومة التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف العبء عن المواطنين، كما يراعي الفرع تقديم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعمل فرع توثيق العامرية ثاني يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، في خطوة جديدة تعكس جهود وزارة العدل في تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

