22 نوفمبر.. قاتل المُعلمة "مريم عصام" بمصر الجديدة أمام الاستئناف

كتب : رمضان يونس

07:31 م 19/10/2025
حددت محكمة مستأنف جنح مصر الجديدة بالقاهرة، جلسة 22 نوفمبر المقبل، أولى جلسات نظر استئناف المتهم بقتل مُعلمة مصر الجديدة "مريم عصام" دهسًا، على حكم إدانته بالحبس عامًا بتهمة القتل الخطأ.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، في جلسة 13 أكتوبر بحبس المتهم بقتل المٌدرسة "مريم عصام" دهسا عن طريق الخطأ، عامًا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وإيقاف الرخصة الخاصة بالمتهم 6 أشهر من نهائية الحكم.

محكمة الجنح، عُقدت أولى جلسات نظر الدعوى، حيث أنضم جوزيف عيسي دفاع أسرة "مريم عصام" إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقضي عقوبة على المتهم الماثل أمام هيئة الدائرة، لتوافر الظرف المُشدد كونه تعمد كسر إشارة المرور بالطريق ودهس موكلته المجني عليها الٌمعلمة حال سيرها الطريق، وفر هاربًا من موقع الجريمة، خشية المسألة القانونية.

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 8584 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، للمتهم "أمير سلطان" تهمة قتله دهسا عن طريق الخطأ "مريم عصام" في الواقعة المعروفة إعلاميًا "معلمة مصر الجديدة".

وأحالت النيابة العامة المتهم "أمير س" بدهس مُعلمة مصر الجديدة "مريم عصام" إلى محكمة الجنح العاجلة، في واقعة اتهامه بقتله دهسا عن طريق الخطأ المجني عليها حال سيرها في الطريق العام.

