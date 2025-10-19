إعلان

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى طريق النزهة في القاهرة

كتب- محمد فتحي:

04:44 ص 19/10/2025

إسعاف - أرشيفية

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في النزهة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغا من خدمات الطريق في النزهة يفيد بوجود مصادمة ومصابين نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعربيات الإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي تصادم سيارة نقل َوميكروباص.

كشفت التحريات الأولية عن أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم للمستشفى.

فيما تعمل قوات الأمن على رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة حوال الحادث للوقوف على أسبابه.

حادث تصادم أعلى طريق النزهة النزهة مصرع وإصابة 3 أشخاص حادث تصادم القاهرة

