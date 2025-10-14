حكم قضائي في استئناف المتهمين في قضية "رشوة مياه أسوان" على حكم حبسهما

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة مياه أسوان"، والمتهم فيها رئيس مجلس الإدارة وموظف العلاقات بالشركة، وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بحبس الأول 15 عامًا، والثاني 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات "أول درجة" قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات، في اتهامهما بقضية رشوة كبرى داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاما بإرساء عدد من المناقصات بلغت قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات على أشخاص آخرين، مستغلين نفوذهما وموقعيهما الوظيفيين بالشركة.

وضمت قائمة الاتهام في القضية كلًا من: رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقًا، وموظف بإدارة العقود والمشتريات بالشركة، ومحاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني ومالك شركة "سكاي" للمقاولات، ومالك المكتب الدولي للتوريدات، ونائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة فارهة من طراز "أودي"، كما تسلّم مبالغ الرشوة في ثلاثة أماكن: أمام دار القضاء العالي، وأحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه معروف في منطقة مصر الجديدة.

كما أظهرت التحقيقات وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم إنها زوجته عرفيًا، ورصدت التحريات ثلاثة لقاءات بينهما داخل فندق بمحافظة أسوان، ولقاءً آخر في القاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المبالغ التي جرى تقاضيها كرشوة كانت لتسهيل إجراءات إسناد مناقصات أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة تدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان، إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل استكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

كما تضمنت وقائع الرشوة حصول المتهمة السادسة على سيارة من طراز "أودي" بتاريخ 17 سبتمبر 2023، بلغت قيمتها مليونًا و100 ألف جنيه، ضمن ما تلقاه المتهمون من منافع غير مشروعة.

