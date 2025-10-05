بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل

مصراوي

في عصر يهيمن عليه البث المباشر ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت الكاميرات شاهدة على لحظات فرح وحزن، لكنها أحيانًا تتحول إلى مسرح للجرائم والمآسي. حوادث مقتل 3 فتيات في بث مباشر كانت آخر الصدمات، لتسلط الضوء على أخطر 10 حوادث شهدتها الشبكات الاجتماعية حول العالم، حيث تتقاطع الشهرة، الشهية للمشاهدات، والعنف في مشاهد صادمة لا تُنسى.

جريمة مروعة في الأرجنتين

عثرت الشرطة في ضاحية فلورينسيو فاريلا قرب بوينس آيرس على جثث ثلاث فتيات، إحداهن قاصر، داخل منزل وعليهن آثار تعذيب شديد، بعد اختفائهن عقب صعودهن إلى شاحنة بيضاء.

أكدت السلطات أن الجريمة نفذتها شبكة دولية للإتجار بالمخدرات، وجُرِي بث التعذيب والقتل مباشرة على مجموعة خاصة بتطبيق إنستغرام، فيما تم اعتقال 4 مشتبه بهم وتواصل الشرطة ملاحقة شركاء آخرين، وسط غضب شعبي ومطالب بالعدالة.

مقتل سلوان موميكا في السويد

قُتل سلوان موميكا بالرصاص خلال بث مباشر على تيك توك من داخل شقته في منطقة هوفسجو بالسويد. وأظهر فيديو شرطيًا يقوم بإيقاف البث بعد وصول الشرطة إلى موقع الحادث.

باشرت أجهزة الأمن التحقيق في القضية، وأوقفت عدة مشتبه بهم، فيما تم فرض طوق أمني على مسرح الجريمة، وتبادلت الشرطة السويدية معلومات مع نظيرتها الدنماركية.

شاب يطعن شقيقته أمام طفلتها

أقدم شاب في حي 800 سكني بمدينة الأغواط بالجزائر على طعن شقيقته المتزوجة في رقبتها أثناء بث مباشر على إنستغرام بحضور ابنتها التي صورت المشهد.

تم نقل الضحية (حوالي 40 عامًا) إلى المستشفى في حالة خطيرة، فيما أثارت الجريمة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط شكوك بعض المتابعين حول صحة الواقعة واعتبارها قد تكون تمثيلًا لجذب المشاهدات.

مقتل تيكتوكر مكسيكية

لقيت فاليريا ماركيز (23 عامًا) مصرعها بطلق ناري أثناء بث مباشر على منصة تيك توك في صالون التجميل الخاص بها في زابوبان، المكسيك.

أثناء فتحها طردًا صغيرًا أرسله أحد الأشخاص، أطلق عليها الرصاص وقتلها على الفور، وسط استمرار البث، فيما لم يُحدد بعد الدافع وراء الهجوم، والقضية قيد التحقيق كجريمة قتل إناث.

رجل يحرق طليقته أثناء في الصين

شهدت الصين جريمة مروعة، حيث أقدم رجل على سكب البنزين على طليقته وإشعال النار فيها أثناء بث مباشر كانت تقدمه على تطبيق دويين، النسخة الصينية من "تيك توك".

الضحية لامو (30 عامًا) كانت مدونة شهيرة يتابعها الآلاف، وتعرضت لسنوات من العنف على يد زوجها السابق رغم محاولاتها المتكررة لطلب الحماية القانونية، فيما قضت المحكمة بإعدام الجاني بعد إدانته بجريمة القتل العمد.

مقتل مؤثر جامايكي شاب

لقي جاباري جونسون المعروف باسم "بابا سكينج" (25 عامًا) مصرعه برصاص مجهول أثناء بث مباشر على تيك توك في منطقة سانت أندرو، جامايكا.

وفقًا للفيديو المتداول، اقترب شخص ملثم وأطلق النار على جونسون من مسافة قريبة، فأصابه في الرأس والجسم العلوي وسقط أرضًا، ولاذ الجاني بالفرار. الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث، فيما أعلن والده الفنان جاه ميسون الخبر، دون الإدلاء بتصريحات بسبب الصدمة والحزن.

رجل يبث جريمة قتل في أمريكا ويزعم قتل 10 أشخاص

بث ستيف ستيفنز (37 عامًا) على صفحته في فيس بوك مقطعًا مصورًا يظهر فيه ارتكاب جريمة قتل، مع إعلان تباهٍ بقتل 10 أشخاص خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قتله روبرت غودوين (74 عامًا) خلال عيد الفصح في كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة.

أفادت الشرطة أن المشتبه به فر بسيارة بيضاء من طراز "فورد فيوجن" تحمل لوحات مؤقتة، محذرة المواطنين من أنه مسلح وخطر، وأطلقت عمليات بحث شملت الولايات المجاورة إنديانا، ميشيغن، بنسلفانيا ونيويورك.