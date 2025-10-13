الداخلية: ضبط 105 ألف مخالفة مرورية و105 سائقين يتعاطون المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 105.174 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1.868 سائق مركبة، وتبين إيجابية 105 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 976 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة، إضافة إلى فحص 155 سائقًا، تبين إيجابية 10 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 28 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، والعرض على النيابة المختصة.

