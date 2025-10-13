مسجل خطر يرهب أهالي منطقة المنتزه بسلاح أبيض.. والداخلية تتدخل (صور)

خاص| ماذا كشف التقرير الطبي عن مصفف الشعر المتهم بذبح "طفل السوبر ماركت"

وثق أحد المواطنين في محافظة الإسكندرية واقعة استعراض قوة لـ"مسجل" يسير في الشارع حاملًا سلاحًا أبيض "سنجة" في منطقة المنتزه.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي أحد الأشخاص يلوّح بالسلاح الأبيض للمواطنين لترويعهم وترهيبهم.

وفي أقل من 24 ساعة من انتشار الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بالفحص أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أمكن ضبط المتهم "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه.

وبمواجهته أقرّ بحيازته للسلاح الأبيض "سنجة" بقصد الاستعراض وترهيب أهالي المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.