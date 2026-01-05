وزير خارجية الصين: لا يمكن لأي دولة أن تتصرف كشرطي دولي



وكالات

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، تعليقا على العدوان الأمريكي على فنزويلا أنه لا يجوز لأي دولة أن تضع نفسها في موقع الشرطي أو القاضي الدولي.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن وانج يي قوله: "لا نعتقد أن أي دولة يمكنها أن تتصرف كشرطي دولي، ولا نوافق على أن تدّعي أي دولة أنها قاضٍ دولي".

وشدد وانج يي على ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول بشكل كامل بموجب القانون الدولي.

وقال: "نحن نعارض بشدة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وفرض إرادة دولة على أخرى".

جاء ذلك خلال لقاء وانج يي مع وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في بكين، حيث أشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الوضع الدولي الحالي يتسم بتعقيد وعدم استقرار متزايدين، فضلاً عن تصاعد الضغوط الأحادية الجانب.

وأضاف أن التغير المفاجئ في الوضع في فنزويلا قد لفت انتباه المجتمع الدولي بشكل كبير، وفقا لروسيا اليوم.