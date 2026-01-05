اليوم.. محافظ القاهرة يسلم 35 عقدًا لتقنين أوضاع مصانع وورش شق الثعبان

يشهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، مراسم تسليم عقود تقنين الأوضاع لـ35 من أصحاب المصانع والشركات والورش بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية للدولة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية ودمج القطاع غير الرسمي.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتكليفات الرئاسية المباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحويل منطقة شق الثعبان إلى مدينة صناعية عالمية متكاملة، وتهدف عملية التقنين إلى تمكين المستثمرين وتوفير الاستقرار القانوني اللازم لأصحاب الأعمال وتذليل جميع العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية ورفع كفاءة المنطقة التي تُصنف كرابع أهم مركز لتصنيع الرخام عالميا، ما يعزز من قدرتها التصديرية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية من استكمال مشروعات المرافق والخدمات والمخطط العام بما يتناسب مع مكانة المنطقة دوليا.