مصرع أم وطفليها.. أسماء ضحايا شقة أم بيومي في القليوبية



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، فجر اليوم الاثنين، مأساة إنسانية عقب اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بإحدى العمارات الواقعة خلف مسجد بدر المحمدي، أسفر عن مصرع أم وطفليها.

وتبين من الفحص وفاة "أماني أحمد"، 28 عامًا، ونجليها "ريان محمد"، عامان، و"عبده محمد"، 4 سنوات، بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب داخل الشقة، في حين تشير المعاينة الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا كان السبب المحتمل لاندلاع الحريق.

كان اللواء أشرف الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، إلا أن الحادث أسفر عن وفاة الأم وطفليها في موقع الحادث.

